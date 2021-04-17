Против ПриватБанка и Ощадбанка открыли антимонопольное дело

Антимонопольный комитет 15 апреля открыл дело против ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга.

Комитет на своем сайте сообщил, что проводит исследование рынка эквайринговых услуг, в том числе в части установления ставки интерчейндж.

Чиновники выяснили, что отдельные участники рынка завышают комиссию за услуги эквайринга.

"Осуществлять безналичные расчеты за товары потребителям позволяет услуга эквайринга. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств, продавец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.

С этой целью продавцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера. Условиями договора между банком-эквайером и продавцом предусмотрена уплата последним услуги эквайринга.

В свою очередь, банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (выпускающим платежные карточки) межбанковскую комиссию - интерчейндж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но различен для типа карты, вида деятельности торговца и т.д.). Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.

Если банк-эмитент и банк-эквайер - один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать в тариф по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчейндж", - говорится в сообщении АМКУ.

В 2018-2020 годах услуги эквайринга предоставляли около 30 банков, но сами продавцы обычно выбирают услуги ПриватБанка или Ощадбанка, которые имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме.

Это, по мнению АМКУ, может означать наличие монополии на рынке услуг эквайринга.

"Сейчас уже известно, что АО «Ощадбанк» и АО КБ «ПриватБанк» устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходов на интерчендж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, продавец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги. Указанное имело следствием установление завышенных тарифов за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения", - заявили в АМКУ.

Напомним, что в последнее время в Украине активизировалась дискуссия по законодательному регулированию размера интерчейндж и комиссии за эквайринг. Этот вопрос даже выносился на заседание Национального совета реформ.

АМКУ ранее заявлял, что выступает против государственного регулирования ставки интерчейндж.