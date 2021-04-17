Египет решил защитить своих производителей алюминия

Министерство торговли и промышленности Египта приняло решение о введении антидемпинговых (а фактически защитных) пошлин на некоторые виды алюминиевой продукции, в частности, проволоку, формы и баллоны.



Пошлина вводится на три года против всех поставщиков данной продукции с середины апреля текущего года. В первый год ее уровень составит 16,5% от цены CIF, но не менее 333 долл. за т. Затем ставка будет снижена соответственно до 13,5% и 271 долл. за т и 10,5% и 211 долл. за т.



Расследование стартовало по инициативе Министерства в апреле 2020 г. после получения ряда жалоб от представителей национальной отрасли по производству алюминиевой продукции. Заявляется, что низкоценовой импорт нанес значительный ущерб местным компаниям.



