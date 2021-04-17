Приватбанк скоро выставят на продажу, - глава НБУ

Кирилл Шевченко надеется, что за 5 лет доля государства в банковской системе снизится с 55% до 25%.

Приватбанк скоро выставят на продажу, - глава НБУ
Фото: Макс Требухов

Украина готовится к постепенному снижению доли государства в банковской системе, в частности, скоро на продажу будет выставлен Приватбанк, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital.

"Наш банковский сектор имеет значительный потенциал для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины - ПриватБанк. Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - рассказал Шевченко.

Он выразил надежду, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Шевченко объяснил, что приватизация части государственных банков поможет сделать банковскую систему Украины более независимой. Также он надеется, что за 5 лет доля государства в банковской системе снизится с 55% до 25%.

Напомним, Приватбанк перешел в собственность государства в декабре 2016 года. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

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