Dragon Capital закрыл сделку по покупке Юнекс Банка

Томаш Фиала совместно с экс-главой Альфа Банка Иваном Свитеком закрыл сделку по покупке акций Юнекс Банка в долях 75,01% и 24,99% соответственно. Сделка закрыта через ряд компаний группы Dragon Capital, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: epravda.com.ua

Ожидания от сделки

Как сообщается в пресс-релизах Smart Holding и Dragon Capital, ожидается, что в течение следующих нескольких лет Юнекс Банк станет одним из лидеров по качеству обслуживания клиентов и внедрению новых инновационных продуктов.

«Кроме того, мы стремимся максимально эффективно работать с инвестиционным портфелем. В данной сделке наилучшим образом совпали наши интересы и интересы наших партнеров», — сказал генеральный директор Smart Holding Алексей Пертин.

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала добавил: «Сегодня господин Свитек также назначен главой правления Юнекс Банка. Мы уверены, что для банка и его команды это прекрасная возможность реализовать свой потенциал и сделать серьезный рывок в развитии».

Контекст

Smart Holding — одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Ее интересы сосредоточены в отраслях, являющихся ключевыми для экономики страны. Предприятия Smart Holding инвестируют в объекты сферы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, энергетики, судостроения и недвижимости.

Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающая в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Основана в 2000 году в Киеве , имеет успешный 20-летний опыт прямых инвестиций в стране.

, имеет успешный 20-летний опыт прямых инвестиций в стране. Withine Investments LTD (Кипр) владела 100% акций Юнекс Банка. В свою очередь, 100% акций Withine Investments принадлежит Smart Investments (CY) LTD, собственником которой является Вадим Новинский.

Предыстория

23 декабря 2020 года антимонопольный комитет разрешил группе инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited приобрести контрольный пакет акций Юнекс Банка. Ранее Dragon Capital обратилась в АМКУ с просьбой разрешить ей купить контрольный пакет акций Юнекс Банка.

В сентябре ООО «Флот Экспресс» совместно с компанией Withine Investments Ltd. (Кипр) приобрели более 99,3% акций Юнекс Банка. Компания Withine Investments Ltd. принадлежит Вадиму Новинскому, а «Флот Экспресс» — Дмитрию Елтышеву.

18 сентября прошлого года банк получил от мажоритарных собственников публичное безотзывное требование о приобретении акций у всех миноритарных владельцев акций Юнекс Банка по 32 копейки за акцию при номинальной стоимости 1 грн.

Прошлый год Юнекс Банк окончил с убытком 36,56 млн грн.