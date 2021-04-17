На бирже в Украине начали торговать акциями Facebook, Microsoft и Tesla

Акции допущены к обращению с 15 апреля.

На бирже в Украине начали торговать акциями Facebook, Microsoft и Tesla
Фото: Макс Левин

На украинской фондовой биржк ПФТС с 15 апреля допущены к обращению акции американских технологических компаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook, сообщила пресс-служба биржи.

По результатам 15 апреля котировки акций упомянутых компаний были такими:

  • Microsoft Corporation (MSFT): 7 509 грн;
  • Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2 302 грн;
  • Visa Inc. (V): 6470 грн;
  • Tesla Inc. (TSLA): 21 556 грн;
  • Netflix Inc. (NFLX): 15 822 грн;
  • Facebook Inc. (FB): 8 852 грн.

Отмечается, что 6 техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, Ferrexpo PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY и U.S. Department of the Treasury.

Напомним, что правительство надеется на создание полноценного фондового рынка в Украине в течение трех лет.

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