На бирже в Украине начали торговать акциями Facebook, Microsoft и Tesla

Акции допущены к обращению с 15 апреля.

На украинской фондовой биржк ПФТС с 15 апреля допущены к обращению акции американских технологических компаний Microsoft , AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook, сообщила пресс-служба биржи.

По результатам 15 апреля котировки акций упомянутых компаний были такими:

Microsoft Corporation (MSFT): 7 509 грн;

Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2 302 грн;

Visa Inc. (V): 6470 грн;

Tesla Inc. (TSLA): 21 556 грн;

Netflix Inc. (NFLX): 15 822 грн;

Facebook Inc. (FB): 8 852 грн.

Отмечается, что 6 техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, Ferrexpo PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY и U.S. Department of the Treasury.

Напомним, что правительство надеется на создание полноценного фондового рынка в Украине в течение трех лет.