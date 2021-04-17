ArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тонну

ArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тонну

Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тонну, до 970 евро за тонну, в Европе для горячекатаных рулонов и до 1120 евро за тонну на холоднокатаные и горячеоцинкованные рулоны, что еще больше расширило европейское ралли цен на 15 апреля.

Последнее повышение произошло на фоне серии повышений за последние несколько месяцев. Предыдущее движение - когда ArcelorMittal повысила цены на рулон на 20 евро за тонну - произошло всего за неделю до этого и было интерпретировано как замедление роста, поскольку предыдущие скачки цен были более существенными.

Но источники сообщили о дальнейшем росте цен сделок вскоре после объявления.

Ежедневная оценка Platts HRC для Северной Европы увеличилась на 28 евро за тонну в течение одной недели до 908 евро за тонну EXW в Рур 14 апреля. Оценка остается на рекордно высоком уровне с тех пор, как 25 марта был побит рекорд 2008 года в 800 евро за тонну.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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