Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тонну, до 970 евро за тонну, в Европе для горячекатаных рулонов и до 1120 евро за тонну на холоднокатаные и горячеоцинкованные рулоны, что еще больше расширило европейское ралли цен на 15 апреля.



Последнее повышение произошло на фоне серии повышений за последние несколько месяцев. Предыдущее движение - когда ArcelorMittal повысила цены на рулон на 20 евро за тонну - произошло всего за неделю до этого и было интерпретировано как замедление роста, поскольку предыдущие скачки цен были более существенными.



Но источники сообщили о дальнейшем росте цен сделок вскоре после объявления.



Ежедневная оценка Platts HRC для Северной Европы увеличилась на 28 евро за тонну в течение одной недели до 908 евро за тонну EXW в Рур 14 апреля. Оценка остается на рекордно высоком уровне с тех пор, как 25 марта был побит рекорд 2008 года в 800 евро за тонну.



