Во исполнение решения правительства "Укроборонпром" передал в Фонд госимущества 15 госпредприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ, которые потеряли свое значение для обороноспособности страны. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.



"Идет передача еще двух предприятий, определенных постановлением КМУ № 1229 от 9.12.2020 г.: одному - ФГИУ и одному - к сфере управления Министерства обороны.



Согласно указанному постановлению КМУ из состава Укроборонпрома было выведено 17 государственных предприятий и передано корпоративные права еще двух акционерных обществ. Таким образом, на сегодняшний день в состав Укроборонпрома входят 118 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.



Перечень предприятий, переданных в ФГИУ:



ГП "Винницкий авиационный завод "ВИАЗ"

ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод"

ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения"

ГП "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления"

ГП "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод"

ГП "171 Черниговский ремонтный завод"

ГП "Укроборонресурсы"

ГП "Украинский радиотехнический институт"

ГП "Укроборонлизинг"

ГП "Харьковский автомобильный ремонтный завод"

ГП "Специальное конструкторское бюро "Молния"

ГП "Научно-исследовательский институт "Буран"

ГП "Центральное конструкторское бюро "Изумруд"

ГП "Закарпатское вертолетное производственное объединение"

ГП "Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт"

ПАО "Завод "Квант"

ПАО "Херсонский завод "Судмаш"



"В процессе передачи в ФГИУ находится ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" и к Минобороны - ГП "Украинская авиационная транспортная компания". Сейчас в ведомства направлены соответствующие пакеты документов, необходимые для подготовки актов приема-передачи.



Предприятия Укроборонпрома, которые вошли в перечень на отчуждение, которые де-факто давно потеряли связь с оборонно-промышленным комплексом и соответственно не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, или были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели", - добавили в концерне.



Общая стоимость активов указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года составила более 280,6 млн грн. Только за первое полугодие 2020 года они получили убытков почти 15 млн грн, а сумма общей задолженности по заработной плате составляет более 7,6 млн грн.



