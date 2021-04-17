НБУ приказал небанковским финучреждениям раскрыть владельцев

Непрозрачная структура собственности будет основанием для лишения лицензий.

НБУ приказал небанковским финучреждениям раскрыть владельцев
Фото: НБУ

Национальный банк приказал небанковским финансовым учреждениям раскрыть владельцев.

Они должны сделать это в течение двух месяцев, до 17 июня, говорится на сайте НБУ.

В течение шести месяцев, то есть до 17 октября, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, могут исправить эту ситуацию. В противном случае Национальный банк имеет право аннулировать их лицензии.

"До настоящего времени требования к прозрачности структуры собственности небанковских финансовых учреждений фактически отсутствовали. Утверждение таких требований позволит раскрыть всех настоящих владельцев финучреждений и в результате сделать небанковский рынок более прозрачным", - прокомментировала введение новых правил директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений Ольга Гурбич.

Согласно решению Национального банка, небанковские финучреждения должны отражать на своих сайтах информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы в структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления.

Все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о получении существенного участия, так и о его увеличении.

В структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

Структура собственности будет считаться непрозрачной в случаях:

  • если пакет акций раздроблен между номинальными акционерами так, чтобы каждый имел менее 10%;
  • если финучреждение де-факто владеет само собой;
  • если конечные бенефициары скрыты за оффшорнымы компаниями, иностранными номинальными держателями или трастами;
  • если бенефициары не согласовали приобретение права собственности с регулятором.

Напомним, что Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.

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