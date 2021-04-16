В 1 квартале 2021 года объем ВВП Китая увеличился на 18,3%

В первом квартале 2021 года объем валового внутреннего продукта /ВВП/ Китая увеличился на 18,3% в годовом выражении, поскольку высокий спрос на внутреннем и внешнем рынках позволил восстановить экономическую активность с низкой базы в начале 2020 года, когда из-за вспышки эпидемии COVID-19 в стране наблюдался застой в сфере экономики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Государственным статистическим управлением КНР.



В первом квартале этого года добавленная стоимость в промышленности Китая - один из важнейших экономических показателей - в годовом исчислении выросла на 24,5% на фоне продолжающегося роста производственной деятельности в стране.



За первый квартал этого года объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос в годовом выражении на 25,6% до 9,6 трлн юаней (около 1,47 трлн долл. США). Двузначный рост показателя обусловлен прошлогодним низким уровнем из-за распространения эпидемии COVID-19. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показатель вырос на 6%.



