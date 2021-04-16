НБУ установил дедлайн небанковским финучреждениям по раскрытию структуры
До 17 июня 2021 года небанковские финучреждения должны раскрыть свои структуры собственности. Об этом
Все прозрачно
Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны будут подать в Нацбанк информацию о своей структуре собственности.
Они также должны опубликовать ее на собственных сайтах.
Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в Национальный банк для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.
Когда заработают требования
Требования к раскрытию структур собственности небанковских финучреждений заработают с 17 апреля 2021 года.
В течение двух месяцев (до 17 июня 2021) небанковские финансовые учреждения должны раскрыть свои структуры собственности. В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил, то есть до 17 октября 2021, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что около 100 страховых компаний с 210 действующих на рынке сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, а почти 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования НБУ или предварительного регулятора Нацкомфинуслуг.