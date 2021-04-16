НБУ установил дедлайн небанковским финучреждениям по раскрытию структуры

До 17 июня 2021 года небанковские финучреждения должны раскрыть свои структуры собственности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ установил дедлайн небанковским финучреждениям по раскрытию структуры
Фото: epravda.com.ua

Все прозрачно

Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны будут подать в Нацбанк информацию о своей структуре собственности.

Они также должны опубликовать ее на собственных сайтах.

Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в Национальный банк для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.

Когда заработают требования

Требования к раскрытию структур собственности небанковских финучреждений заработают с 17 апреля 2021 года.

В течение двух месяцев (до 17 июня 2021) небанковские финансовые учреждения должны раскрыть свои структуры собственности. В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил, то есть до 17 октября 2021, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что около 100 страховых компаний с 210 действующих на рынке сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, а почти 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования НБУ или предварительного регулятора Нацкомфинуслуг.

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