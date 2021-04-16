Запрет криптовалют в Турции. Биткоин подешевел до $61 тысячи

Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Запрет вступит в силу 30 апреля. Об этом говорится в решении центробанка, опубликованном в официальной газете T.C. Resm? Gazete.

Запрет криптовалют в Турции. Биткоин подешевел до $61 тысячи
Фото: lb.ua

Заявление банка

«Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги», — говорится в заявлении Центробанка.

Популярность криптовалюты

Популярность криптовалют в Турции растет на фоне ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимым убыткам» для участников таких транзакций.

Также в ЦБ заявили, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.

Запрет пока не распространяется на торговлю на криптовалютных биржах.

Реакция курса биткоина

В ночь на 16 апреля курс биткоина достигал $63,8 тыс., однако на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции начал резко снижаться.

Котировки криптовалюты падали до $61 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 3%.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 10.20 курс биткоина составляет $61?359,00.

Напомним

Утром 14 апреля курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум на отметке в $64,8 тыс.

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