Во Франции 3 завода Гупты признали себя банкротами

Во Франции 3 завода Гупты признали себя банкротами

Три французских завода по производству автозапчастей, принадлежащие Alvance Aluminium, входящему в сталелитейный альянс GFG Alliance, принадлежащий индийско-британскому миллиардеру Сандживу Гупте, подадут заявление о защите от кредиторов в пятницу, заявили в NDTV ссылаясь на источники в профсоюзах.

Заводы станут первыми в империи сталелитейного магната, которые попадут под банкротство после краха в прошлом месяце британской фирмы Greensill, которая была основным поставщиком торгового финансирования для GFG Alliance.

Процедуру банкротства предстоит пройти двум литейным заводам в Пуату и заводу по производству литых дисков недалеко от Шатору. Заводы обслуживают французских автопроизводителей Renault и Peugeot и обеспечивают занятость около 850 сотрудников.

Представитель Alvance сказал, что это решение не распространяется на объекты компании во французском городе Дункерк, Даффель в Бельгии или Лочабер в Шотландии, которые, по его словам, "работают нормально благодаря их сильным позициям на рынке и положительному денежному потоку".

После краха Greensill растет беспокойство по поводу будущего GFG и ее подразделения Liberty Steel, в котором работают 35 000 человек по всему миру.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Шифер в Украине вскоре окажется под запретомШифер в Украине вскоре окажется под запретом
Блок рекламы


Похожие новости
Рабочие на чешском заводе Гупты угрожают забастовкойРабочие на чешском заводе Гупты угрожают забастовкой
Бразильская железорудная компания Samarco Mineracao объявила себя банкротомБразильская железорудная компания Samarco Mineracao объявила себя банкротом
Из-за нового локдауна прогноз роста ВВП Франции ухудшилсяИз-за нового локдауна прогноз роста ВВП Франции ухудшился
Citigroup требует признать банкротами несколько компаний Санджива ГуптыCitigroup требует признать банкротами несколько компаний Санджива Гупты
"Ощадбанк" обжалует решение апелляционного суда Франции по активам в Крыма"Ощадбанк" обжалует решение апелляционного суда Франции по активам в Крыма
Rolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива ГуптыRolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива Гупты
В Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 годуВ Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 году
Из-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваровИз-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваров
Британия лишила меткомпанию Гупты гарантий по кредитамБритания лишила меткомпанию Гупты гарантий по кредитам
На базе Киевского бронетанкового завода решили создать индустриальный паркНа базе Киевского бронетанкового завода решили создать индустриальный парк
Последние новости
Подгружаем последние новости