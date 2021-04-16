Во Франции 3 завода Гупты признали себя банкротами

Три французских завода по производству автозапчастей, принадлежащие Alvance Aluminium, входящему в сталелитейный альянс GFG Alliance, принадлежащий индийско-британскому миллиардеру Сандживу Гупте, подадут заявление о защите от кредиторов в пятницу, заявили в NDTV ссылаясь на источники в профсоюзах.



Заводы станут первыми в империи сталелитейного магната, которые попадут под банкротство после краха в прошлом месяце британской фирмы Greensill, которая была основным поставщиком торгового финансирования для GFG Alliance.



Процедуру банкротства предстоит пройти двум литейным заводам в Пуату и заводу по производству литых дисков недалеко от Шатору. Заводы обслуживают французских автопроизводителей Renault и Peugeot и обеспечивают занятость около 850 сотрудников.



Представитель Alvance сказал, что это решение не распространяется на объекты компании во французском городе Дункерк, Даффель в Бельгии или Лочабер в Шотландии, которые, по его словам, "работают нормально благодаря их сильным позициям на рынке и положительному денежному потоку".



После краха Greensill растет беспокойство по поводу будущего GFG и ее подразделения Liberty Steel, в котором работают 35 000 человек по всему миру.



