В Китае дорожает коксовый уголь из-за экологических проверок

В Китае дорожает коксовый уголь из-за экологических проверок

Фьючерсы на китайский коксующийся уголь выросли более чем на 5% в пятницу и на 6,7% за неделю биржевых торгов из-за опасений по поводу предложения, поскольку некоторые крупные угледобывающие регионы усилили проверки безопасности.

Власти провинций и регионов, включая Шаньси, Хэнань и Внутреннюю Монголию, недавно усилили инспекцию угольных шахт после нескольких смертельных аварий за последние несколько месяцев и приостановили производство на рискованных объектах для устранения неисправностей.

Кроме того, данные Национального статистического бюро Китая показали, что общая добыча угля в марте упала на 0,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее до 340,76 млн тонн.

Согласно данным, собранным консалтинговой компанией Mysteel, запасы коксующегося угля на 110 сталелитейных заводах в Китае на этой неделе упали на 1,5% по сравнению с неделей ранее.

Контракты на коксующийся уголь на Далянской товарной бирже с поставкой в ??мае подорожали на 5,4% до 1 678 юаней (примерно 256,94 доллара) за тонну по состоянию на 03:30 по Гринвичу.

Цены на кокс на Далянской бирже также выросли на 2,2% до 2 492 юаней за тонну.

Контрольные фьючерсы на железную руду с поставкой в ??сентябре выросли на 0,8% до 1045 юаней за тонну.

По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на 62% -ную железную руду выросли на 3 доллара до 176,5 доллара за тонну в четверг по сравнению с предыдущей сессией.

Октябрьские контракты на фьючерсы на стальную арматуру и горячекатаный рулон в Шанхае упали: на арматуру упало на 0,4% до 5 105 юаней за тонну, а на горячекатаные рулоны - на 0,5% до 5 388 юаней за тонну.

Фьючерсы на нержавеющую сталь на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 0,9% до 13 960 юаней за тонну.

Производство стали в Китае подскочило до самого высокого уровня за семь месяцев до 94,02 миллиона тонн в марте, чему способствовал высокий спрос и приличная рентабельность, несмотря на экологические ограничения в основных регионах производства стали.

МинПром по материалам Steelland

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