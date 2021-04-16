Рада приняла в первом чтении законопроект о стимулировании индустриальных парков

Верховная Рада приняла за основу законопроект о создании и стимулирования деятельности индустриальных парков.

За проголосовали 260 народных депутатов.

В Украине сейчас 43 индустриальных парка, но действуют менее 10. Эффективность таких парков в Украине сейчас составляет 7%.

Нардеп "Слуги народа" Павел Фролов для "Цензор.нет" пояснил, что законопроект 4616-1 определяет объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка, и предлагает стимулы для индустриальных парков.

В частности, к стимулам отнесли:

компенсацию управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям;

компенсацию участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности (15-30% экспорта - возмещение 30% общей суммы процентных платежей по кредиту, 30-50% - возмещение 50%, ? 50% - возмещение 50%; ?70% - возмещение 70%);

частичную компенсацию инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых 3 лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка (15-30% экспорта (в среднем в течение каждого из 3 лет деятельности) - возмещение 15% общих капитальных затрат; 30-50% экспорта - возмещение 30%, ?50% экспорта - возмещение 50%; ?70% экспорта - возмещение 70%);

разрешение изымать земли для строительства индустриальных парков, а также изменять целевое назначение особо ценных земель для создания и функционирования индустриальных парков;

разрешение осуществлять снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков без специального разрешения ЦОИВ для проведения работ по обустройству, строительству, техническому обслуживанию индустриальных парков.

В пояснительной записке говорится, что индустриальные парки успешно действуют в Турции, Польше , Чехии, Словакии, Китае и Южной Корее.

"В Украине действующее законодательство об индустриальных парках предоставляет незначительные преимущества их участникам, которые явно недостаточны для того, чтобы они смогли стать катализатором развития отечественной экономики", - говорится в нем.

Ожидается, что закон будет способствовать превращению отечественных индустриальных парков в катализатор промышленного развития и привлечения прямых инвестиций в украинскую экономику.

Индустральные парки - это обустроенная соответствующей инфраструктурой территория, в пределах которой участники ИП могут осуществлять хозяйственную деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, научно-исследовательскую деятельность и деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.