Никакой паники: Как валютный рынок отреагировал на угрозу вторжения войск РФ

Украинский бизнес довольно сдержанно отреагировал на взимание роSSийских войск к украинской границе.

Никакой паники: Как валютный рынок отреагировал на угрозу вторжения войск РФ
Фото:lb.ua

Реакция украинского бизнеса на стягивание роSSийских войск к границам нашей страны оказалась достаточно сдержанной. Кроме того, население только увеличило продажу валюты. Об этом во время монетарного брифинга заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Без паники

«Никаких панических действий по переводу средств крупных компаний в иностранную валюту мы не видим. Наоборот в марте-апреле спрос на валюту незначительно рос со стороны небольших компаний, тогда как крупные компании, которые входят в ТОП-100 крупнейших покупателей валюты, формировали спрос в привычных для себя объемах», — сказал он.

Кроме того, Гелетий отметил, что на наличном рынке наоборот со второй половины марта «царит значительное чистое предложение валюты и среднедневной объем превышает $20 млн».

«В связи с этим, говорить о том, что на валютном рынке господствуют какие-то ажиотажные проявления, неуместно и безответственно», — добавил он.

Напомним

В феврале объем покупки населением наличной валюты составил $1,340 млрд, продажи — $1,301 млрд.

Национальный банк в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на $ 4929,00 млн и продал на $ 3891,00 млн. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила $ 1038,00 млн.

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