НКРЭКУ оштрафовала "ДТЭК Киевские электросети" на 1,7 млн грн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф на ОАО "ДТЭК Киевские электросети" за нарушение лицензионных условий по распределению электроэнергии на 1,7 млн грн.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 15 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Основанием для штрафа стали выявленные в результате проверки нарушения. В частности, несвоевременность присоединений потребителей, несвоевременность предоставления компенсаций за некачественные оказанные услуги, ввод в эксплуатацию с нарушением законодательства объектов на 311,3 млн грн.

Регулятор также обнаружил несанкционированное и неправомерное присоединение к сетям объекта в селе Плюты (Киевская область), который является местом обитания Рината Ахметова.

"В 2018 году компания выдала технические условия на присоединение объекта, который находится за пределами территории осуществления лицензированной деятельности компании, а именно для села Плюты. Это присоединение было выполнено", - сказала во время заседания член Комиссии Ольга Бабий.

"Это формально, по документам, санаторий, а физически - это квартиры Рината Леонидовича (Ахметова - ред.)", - добавила она.

До 20 мая 2021 года "ДТЭК Киевские электросети" должен предоставить регулятору обновленные сведения о месте и способах осуществления хозяйственной деятельности, а именно расширить территорию ведения хозяйственной деятельности.

Со своей стороны в ДТЭК отметили, что компания ДТЭК Киевские электросети не была оштрафована за нарушения условий лицензионной деятельности в связи с присоединением объекта строительства в селе Плюты, сообщает “Экономическая правда”.

"Присоединение к электросетям - это прямая обязанность оператора системы распределения, как и обслуживание электролиний и обеспечение качественного электроснабжения. Клиент может самостоятельно выбирать оператора системы распределения, к которому он хочет присоединиться. При условии, что он самостоятельно и в полном объеме платит за стоимость присоединения. При этом оператор системы распределения имеет год с даты присоединения для того, чтобы официально представить информацию регулятору об изменении территории лицензионной деятельности. Это полностью соответствует действующему законодательству Украины", - говорится в позиции компании.

В ДТЭК КЕМ не согласны с решением регулятора в этом, поскольку все жалобы клиентов, ставшие причиной штрафа, были устранены до начала проверки.

Напомним, в марте НКРЭКУ оштрафовала АО "ДТЭК Западэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова за несоблюдение норм по запасам угля на складах ТЭС.