Уруский предлагал Турции купить акции Мотор Сич – СМИ

СМИ Турции широко обсуждают планы Украины по продаже турецким военным компаниям отобранного у китайцев завода "Мотор Сич". В Турции эта сделка видится сомнительной, ведь Украина еще не завершила спорную с точки зрения законности национализацию предприятия, что может привести к будущим осложнениям. Об этом свидетельствует реакция аудитории масс-медиа, опубликовавших новость по "Мотор Сичи".



"50% акций компании ("Мотор Сич") будет передано неизвестной турецкой оборонной компании. В Турции побывала украинская делегация. Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу продажи 50% "Мотор Сичи". Между двумя странами планируется совместное производство, передача технологий и деталей", - написала турецкая Donanim Haber.



Как напомнили турецкие журналисты, около 3 недель тому назад украинская "Мотор Сич" была конфискована в пользу государства, которому достались все акции компании, в том числе контрольный пакет, принадлежавший китайским компаниям. Турецкие обозреватели указывают на очевидные риски сотрудничества с Украиной, ведь в ситуации с инвесторами из КНР Киев поступил по воле Вашингтона. Сделка с Анкарой будет сильно зависеть от того, как в США воспримут покупку "Мотор Сичи" турецкими военными компаниями, которые пока что не названы.



"В настоящее время "Мотор Сич" переживает период, когда украинское правительство пытается вернуть себе контроль над компанией", - отметили в своей публикации турецкая Daily Sabah, и подчеркивает, что вопрос о возможном вхождении турецких военных компаний в число акционеров "Мотор Сич" пока открыт, ведь китайские инвесторы оказывают сопротивление экспроприации их актива, а кроме того обратились в международный арбитраж для компенсации своих потерь в размере 3,6 млрд долларов.



"Знает ли об этом Украина? - задает вопрос к материалу один из блогеров, напоминая о возможных проблемах, которые ждут Турцию, если она свяжется с Украиной в военных проектах. - Китайцы вложили 3,6 млрд долларов в эту фирму, которая сейчас находится в международном суде. Как вы думаете, они уйдут? Также сейчас мы дружим с Китаем, можем ли мы ломать планы нашего приятеля?".



"Это не мировой гигант или что-то в этом роде, не обманывайтесь названием, это кликбейт", - напомнил об устаревших технологиях "Мотор Сичи" другой комментатор. Также в Турции напоминают о недавних санкциях США против турецких военных госкомпаний за сотрудничество с Россией : "Позволит ли нам Америка, "друг и союзник" взять "Мотор Сич"?" - написал еще один участник дискуссии о неоднозначных отношениях между Анкарой и Вашингтоном.



Ранее издание Times Of Middle East сообщило, что украинский вице-премьер Олег Уруский предлагал Турции купить фактически украденные у китайских инвесторов акции компании "Мотор Сич". О.Уруский отрицал, что делал такое предложение, но сейчас продажа экспроприированных у китайцев акций запорожского завода Турции находит свое подтверждение.



Как известно, все 100% акций "Мотор Сичи", в том числе контрольный пакет китайских инвесторов, арестованы и переданы в управление государственному агентству АРМА. Указом Президента Зеленского против китайских инвесторов запорожского завода введены санкции.



В свою очередь китайская сторона обратилась в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины компенсацию в размере 3,6 млрд долларов, а также оспаривает в Верховном Суде Украины санкционный указ Президента, указывая на его незаконность.



