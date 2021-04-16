Принудительная реструктуризация валютных кредитов приведет к убыткам банков в сумме 10 миллиардов — НАБУ

Потенциальные убытки банков от конвертации и пересмотра ставок на условиях законов о защите валютных заемщиков превысят 10 млрд грн. Такой прогноз сделала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: dengi.ua

Сегодняшняя ситуация с валютными кредитами

Исполнительный директор НАБУ раскритиковала принятые Верховной Радой законы №№, 4398 и 4399 о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте.

«Бизнес-сообщество обеспокоено этими законодательными инициативами, которые существенно нарушают баланс прав и интересов кредиторов с возложением, в очередной раз, всего бремени убытков исключительно на кредитора», — подчеркнула Коробкова.

По ее словам, количество кредитных договоров в инвалюте, по которым 1 июля 2020 года существовала непогашенная задолженность, составляло 18,63 тыс. на сумму 28,3 млрд грн. Это основная сумма и начисленные доходы в гривневом эквиваленте. «Из них 12,76 тыс. договоров на сумму 21,5 млрд подпадает под действие моратория на взыскание имущества украинцев, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте», — указала Коробкова.

Больше всего кредитов физлицам в инвалюте предоставили иностранные ($15 млрд) и украинские частные банки ($8 млрд, включая Приватбанк).

История валютного кредитования

Коробкова отметила, что по состоянию 1 сентября 2020 года задолженность по кредитам физлиц в инвалюте составляла $3,6?4,1 млрд, в том числе $1,6 млрд кредитования были дефолтными, а сумма рабочих кредитов составляла $46 млн.

Исполнительный директор НАБУ добавила, что, по данным экспертов, накануне запрета выдачи кредитов в иностранной валюте по состоянию на июнь 2009 года кредиты физлиц в иностранной валюте составляли $24,5 млрд.

По ее словам, с 2009-го по 2020 год объем валютных кредитов физлиц в портфелях банков сократился на $17,8 млрд за счет выплат должников, конвертации валютных кредитов в гривневые, списания и взыскания залога, а также продажи таких кредитов.

Позиция Нацбанка

Национальный банк Украины также раскритиковал принятый закон о защите валютных заемщиков.

«Закон о принудительной (по факту — только для банков) реструктуризации очевидно нарушает баланс интересов, поэтому является тревожным сигналом об отношении государства к защите прав кредиторов и, соответственно, будет иметь негативное влияние на активность банков на рынке ипотеки», — сообщила пресс-служба регулятора агентству.

В Нацбанке отметили, что реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных условиях, приемлемых и для банков, и для заемщиков.

Специалисты Нацбанка подчеркивают, что один из таких механизмов определяет действующий Кодекс по процедуре банкротства. Повышения его эффективности благодаря внесению изменений и уточнений (законы №№?4398 и 4399) НБУ поддерживает.

Согласно же тексту закона №?4475, реструктуризация осуществляется по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом, установленным НБУ в соответствующей иностранной валюте на день заключения договора, и курсом НБУ в день проведения реструктуризации.

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Отмечается, что ипотечные договоры и договоры залога, связанные с кредитным договором заемщиков, будут продлены на 10 лет без нотариального удостоверения и будут действовать до даты окончания реструктуризации.

Действие закона распространяется на общую площадь недвижимости, которая является предметом ипотеки по кредитам в инвалюте и превышает 140 кв. м для квартиры и 250 кв. м для жилого дома, указано в документе.

Указывается, что заемщик имеет право подать кредитору письменное заявление о проведении реструктуризации своих обязательств по ипотечному кредиту в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона, после чего реструктуризация обязательств по ипотечному кредиту осуществляется сторонами в течение 60 дней.