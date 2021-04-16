Регулятор рассказал, когда нерезиденты вернутся в ОВГЗ

Эскалация военного конфликта на Востоке Украины ухудшила оценку инвесторами перспектив украинского рынка ОВГЗ. Но в НБУ надеются, что ситуация вскоре изменится. О том, что будет способствовать возвращению инвесторов на рынок ОВГЗ, во время брифинга рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Регулятор рассказал, когда нерезиденты вернутся в ОВГЗ
фото: delo.ua

Что оживит интерес нерезидентов к ОВГЗ

По словам Гелетия, до концентрации войск на Востоке страны инвесторы-нерезиденты активно покупали ОВГЗ. Сейчас же наблюдается небольшой спрос со стороны нерезидентов.

«Мы надеемся, что в случае уменьшения военного напряжения нерезиденты могут активно вернуться на рынок ОВГЗ», — подчеркнул заместитель председателя НБУ.

В то же время он подчеркнул, что крайне важным в этом вопросе является также проведение последовательной монетарной политики НБУ и продолжение сотрудничества с МВФ.

«Кроме того, мы считаем, что в дальнейшем интерес нерезидентов к рынку может дополнительно стимулировать перспективы по включению одного из выпусков украинских государственных облигаций в индекс JP Morgan Government Bond Index — Emerging Markets (GBI-EM)», — отметил спикер.

Что касается прогнозов по внутренним привлечениям, то Гелетий сообщил, что в этом году, кроме ролловера существующих погашений, НБУ закладывает около 50 млрд грн новых привлечений ОВГЗ.

Ранее сообщалось

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционе 6 апреля привлекло в госбюджет 1,088 млрд грн, из которых 532 млн грн — от продажи 3-месячных бумаг. Это в 6 раз меньше, чем на аукционах 2 апреля. При этом их доходность снизилась на 21 б. п. и составляет 7,77%.

Основной причиной сокращения объема размещения ОВГЗ на предыдущем аукционе, по мнению экспертов, стало отсутствие спроса со стороны нерезидентов.

Они опасаются инвестировать в Украину после новостей об обострении военного конфликта на востоке Украины.

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