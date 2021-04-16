АМКУ выступил против законодательного регулирования интерчейнджа

Антимонопольный комитет раскритиковал идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейндж.

АМКУ выступил против законодательного регулирования интерчейнджа
Фото: psm7.com

Антимонопольный комитет раскритиковал идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейндж. Об этом говорится в письме главы АМКУ Ольги Песчанской в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады, пишет FinClub.

Что говорят в АМКУ

«Законодательное регулирование размера интерчейндж избавит участников рынка услуг платежных систем возможности конкурировать по цене, которая будет иметь негативное влияние на развитие конкуренции», — говорится в письме.

В АМКУ отмечают, что их основной задачей является участие в формировании и реализации конкурентной политики, в частности в части содействия развитию добросовестной конкуренции, а «один из самых эффективных способов конкурентной борьбы между субъектами хозяйствования является ценовая конкуренция».

«При таких обстоятельствах Комитет не поддерживает законодательное регулирование размера интерчейндж», — написала Ольга Пещанская.

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.

Депутаты инициировали снижение комиссии за услуги банка-эквайера — с 1,6% до 0,5?1,4%, и комиссии интерчейндж для банка-эмитента — до 0,3?0,9%.

2 апреля 2021 три банка, которые работают в сфере эквайринга — Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль обратились в парламент, НБУ, Кабмин и к бизнесу с совместным заявлением. Банки заявляют, что снизят комиссию интерчейндж до 2023 года.

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