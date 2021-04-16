НБУ поднял учетную ставку с 6,5% до 7,5% из-за ускорения инфляции

Прогноз инфляции на 2021 год ухудшен до 8%.

Национальный банк Украины второй раз с начала года поднял учетную ставку. Теперь она составит 7,5% вместо нынешних 6,5% - такого резкого повышения в Украине не было с начала 2018 года.

Свое решение Национальный банк объяснил ускорением инфляции, которое превысило предварительные прогнозы. В марте рост потребительских цен в годовом измерении составил 8,5%, а базовая инфляция - 5,9%.

НБУ считает, что инфляцию в основном вызвали временные факторы - рост мировых цен на продовольствие и энергоносители. Но, с другой стороны, существует фундаментальное инфляционное давление из-за роста потребительского спроса, в частности, за счет повышения зарплат.

Вследствие подорожания товаров ежедневного потребления инфляционные ожидания остаются повышенными.

В связи с этим НБУ ухудшил прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, но ожидает ее возвращения к цели 5% в первом полугодии 2022 года и дальнейшей стабилизации на этом уровне.

Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал 2021 года, и уже осенью она начнет снижаться.

Учитывая имеющийся баланс рисков и усиление фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев, Правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 7,5%.

На этом уровне она, по прогнозам НБУ, останется до конца года.

Напомним, что с июня 2020 года до марта 2021 учетная ставка в Украине находилась на рекордно низком уровне 6,0%. В начале марта НБУ повысил ее на полпункта.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.