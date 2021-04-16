Фонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионов

Флагманские компании ETF Ark Innovation, а также фонды ETF Ark Fintech Innovation и Ark Next Generation Internet ETF купили в совокупности около 750 тыс. акций криптобиржи Coinbase. Об этом пишет РБК.

Исходя из цены закрытия Coinbase в $328,28 за ценную бумагу, общая сумма покупки составляет около $246 млн.

Фото: forbes.ua

Торги на бирже

Акции Coinbase открыли торги на бирже NASDAQ по цене $381 и в первые минуты сессии выросли на 12,74% — до $429,54. Позже последовало резкое снижение котировок на 28% от своих пиков, на минимуме ценная бумага торговалась за $310.

Референсная цена акций Coinbase, установленная перед стартом торгов, составляла $250.

На премаркете США акции Coinbase торгуются по $343,82 — на 4,7% выше цены на предыдущем закрытии торгов.

По данным Bloomberg, оценка Coinbase на пике стоимости акций составила более $112 млрд. После коррекции капитализация криптобиржи опустилась до $86 млрд.

Прямой листинг

Напомним, для размещения бумаг Coinbase воспользовалась процедурой прямого листинга.

Он отличается от традиционных первичных публичных размещений (IPO) тем, что компания не проводит презентации для потенциальных инвесторов и не нанимает инвестиционные банки для организации размещения, что значительно снижает расходы.

В ходе прямого листинга допэмиссии акций не проводится, а размещаются уже существующие акции.

Coinbase Global

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют. Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму более $90 млрд.

Доходы компании в прошлом году превысили $1,01 млн, что на 151% больше, чем годом ранее. Биржа прибыльная, ее чистый заработок в прошлом году составил $322 млн.

В этом году биржа показывает стремительный рост. В 1-м квартале 2021 года Coinbase сообщила об общей выручке в $1,8 млрд. При объеме торгов $335 млрд чистая прибыль за квартал составила от $730 до $800 млн.