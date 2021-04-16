Фонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионов

Флагманские компании ETF Ark Innovation, а также фонды ETF Ark Fintech Innovation и Ark Next Generation Internet ETF купили в совокупности около 750 тыс. акций криптобиржи Coinbase. Об этом пишет РБК.

Исходя из цены закрытия Coinbase в $328,28 за ценную бумагу, общая сумма покупки составляет около $246 млн.

Фонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионов
Фото: forbes.ua

Торги на бирже

Акции Coinbase открыли торги на бирже NASDAQ по цене $381 и в первые минуты сессии выросли на 12,74% — до $429,54. Позже последовало резкое снижение котировок на 28% от своих пиков, на минимуме ценная бумага торговалась за $310.

Референсная цена акций Coinbase, установленная перед стартом торгов, составляла $250.

На премаркете США акции Coinbase торгуются по $343,82 — на 4,7% выше цены на предыдущем закрытии торгов.

По данным Bloomberg, оценка Coinbase на пике стоимости акций составила более $112 млрд. После коррекции капитализация криптобиржи опустилась до $86 млрд.

Прямой листинг

Напомним, для размещения бумаг Coinbase воспользовалась процедурой прямого листинга.

Он отличается от традиционных первичных публичных размещений (IPO) тем, что компания не проводит презентации для потенциальных инвесторов и не нанимает инвестиционные банки для организации размещения, что значительно снижает расходы.

В ходе прямого листинга допэмиссии акций не проводится, а размещаются уже существующие акции.

Coinbase Global

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют. Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму более $90 млрд.

Доходы компании в прошлом году превысили $1,01 млн, что на 151% больше, чем годом ранее. Биржа прибыльная, ее чистый заработок в прошлом году составил $322 млн.

В этом году биржа показывает стремительный рост. В 1-м квартале 2021 года Coinbase сообщила об общей выручке в $1,8 млрд. При объеме торгов $335 млрд чистая прибыль за квартал составила от $730 до $800 млн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Шифер в Украине вскоре окажется под запретомШифер в Украине вскоре окажется под запретом
Блок рекламы


Похожие новости
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Кабмин одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантированияКабмин одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования
Итальянский филиал JSW Steel купил GSI Lucchini за 1 млн евроИтальянский филиал JSW Steel купил GSI Lucchini за 1 млн евро
В Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсийВ Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсий
Главные события на фондовых биржах 12 апреля: Рынок США в ожидании данных по инфляцииГлавные события на фондовых биржах 12 апреля: Рынок США в ожидании данных по инфляции
Microsoft купил компанию по распознаванию речи почти за $ 20 млрдMicrosoft купил компанию по распознаванию речи почти за $ 20 млрд
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Русал купил алюминиевый завод в ГерманииРусал купил алюминиевый завод в Германии
НБУ: Банки выдали в феврале ипотеки почти на 458 миллионовНБУ: Банки выдали в феврале ипотеки почти на 458 миллионов
Приватбанк возместил 230 миллионов убытков за уклонение от уплаты налоговПриватбанк возместил 230 миллионов убытков за уклонение от уплаты налогов
Последние новости
Подгружаем последние новости