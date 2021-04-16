"Сумыоблэнерго" потребует от СБУ опровергнуть информацию о "коррупционной схеме на 80 млн грн"

В компании обвинения считают необоснованными.

"Сумыоблэнерго" потребует от СБУ опровергнуть информацию о "коррупционной схеме на 80 млн грн"
Фото: www.dtek.com

12 апреля 2021 года на сайте Службы безопасности Украины и в СМИ появилась информация о причастности топ-менеджмента АО "Сумыоблэнерго" к коррупционным схемам. СБУ обвиняет энергетиков в хищении 80 млн грн. Однако в Сумыоблэнерго эту информацию опровергают и, в свою очередь, обвиняют Службу безопасности Украины в распространении ложной информации и разглашении тайны следствия. Об этом говорится в официальном сообщении Сумыоблэнерго.

Энергетики утверждают, что по фактам, связанным с деятельностью АО "Сумыоблэнерго", досудебное расследование СБУ вообще не проводит. А обвинения в невыполнении инвестиционной программы и хищении 80 млн гривен, о которых говорилось в сообщении Службы безопасности Украины, называют необоснованными, поскольку "Сумыоблэнерго" имеет неоспоримые документальные подтверждения выполнения и надлежащего финансирования инвестиционной программы согласно установленному порядку. Подтверждают это, по их словам, НКРЭКУ, которая осуществляет контроль за деятельностью предприятия, и судебные решения.

Кроме того, в Сумах подвергают сомнению и оценку СБУ операций с ценными бумагами. Мол, называя их "мусорными", СБУ выдает собственное субъективное мнение, поскольку эта информация никак не подтверждена надлежащими компетентными органами.

Опровергают энергетики и обвинения в "компенсации убытков от сделок менеджмента АО" Сумыоблэнерго "за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса", ведь тарифы на электроэнергию устанавливаются НКРЭКУ, а следовательно, распределительная компания никак не может повлиять на их повышение. К тому же большинство работ, которые выполняются в АО "Сумыоблэнерго", проходят через процедуры публичных закупок.

Сумыоблэнерго отмечает, что такими высказываниями и утверждениями СБУ пытается испортить репутацию компании. Предприятие уже направило письмо в Службу безопасности Украины с требованием удалить с сайта СБУ соответствующую публикацию и опровергнуть указанную в ней информацию.

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