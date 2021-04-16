Сальдо внешней торговли снова отрицательное — $256,5 миллиона

Сальдо внешней торговли за январь — февраль 2021 года было отрицательным и составляло $256,5 млн (за январь — февраль 2020 года этот показатель также был отрицательным и составил 573,2 млн). Об этом сообщает Государственная служба статистики .

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Экспорт товаров из Украины за январь — февраль 2021 года составил $8,47 млрд, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Импорт товаров за указанный период составил $8,73 млрд, что на 0,5% больше января — февраля 2020 года.

Импорт товаров

Больше всего в январе — феврале 2021 года Украина продала на внешних рынках:

черных металлов — на $1,51 млрд, на 8,2% больше, чем за январь — февраль 2020 года;

зерновых — на $1,32 млрд, на 22,2% меньше;

жиров и масел животного или растительного происхождения — на $1,10 млрд, на 12,6% больше.

Основными товарными позициями украинского импорта за январь — февраль 2021 года были:

машины, оборудование и механизмы — на $1,69 млрд, на 0,9% больше, чем за январь — февраль 2020 года;

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — на $1,50 млрд, на 7,7% меньше;

продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности — на $1,23 млрд, на 4,2% больше.

Больше товаров за январь — февраль 2021 года Украина импортировала из:

Китая — на $1,40 млрд, на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года;

Германии — на $757,7 млн, на 15,4% меньше;

РоSSийской Федерации — на $730,9 млн, на 10,0% меньше.

Экспорт товаров

Экспорт товаров из Украины за январь — февраль 2021 года составил $8,47 млрд, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Больше товаров за январь — февраль 2021 года Украина экспортировала в:

Китай — на $1,09 млрд, на 43,8% больше, чем за январь — февраль 2020 года;

Польшу — на $647,6 млн, на 20,0% больше;

Турцию — на $552,1 млн, на 18,1% больше.

Ранее

Согласно данным Госстата, в 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт товаров сократился на 11,0%, до $54,10 млрд, экспорт — на 1,7%, до $49,21 млрд.

Внешнеторговые операции в 2020 году проводились с партнерами из 201 страны мира.