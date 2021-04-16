Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%

Акции Coinbase на бирже NASDAQ в первые минуты торгов взлетели на 71% до отметки $428,9. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет MarketWatch.

Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Фото: marketwatch.com

Как проходили торги

Справочная цена акций, которая выступала в качестве ориентира для инвесторов, была установлена на отметке $250. После размещения оценка компании превысила $100 млрд.

По подсчетам The Wall Street Journal, исходя из справочной цены, стоимость криптобиржи до начала торгов составляла около $68 млрд. Это выше, чем капитализация самой биржи NASDAQ, чья рыночная стоимость составляет около $26,03 млрд, и примерно на уровне оценки Intercontinental Exchange, материнской компании Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), капитализация которой составила $66,81 млрд по состоянию на 14 апреля.

Прямой листинг

Напомним, для размещения бумаг Coinbase воспользовалась процедурой прямого листинга.

Он отличается от традиционных первичных публичных размещений (IPO) тем, что компания не проводит презентации для потенциальных инвесторов и не нанимает инвестиционные банки для организации размещения, что значительно снижает расходы.

В ходе прямого листинга допэмиссии акций не проводится, а размещаются уже существующие акции.

Coinbase Global

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют. Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму более $90 млрд.

Доходы компании в прошлом году превысили $1,01 млн, что на 151% больше, чем годом ранее. Биржа прибыльная, ее чистый заработок в прошлом году составил $322 млн.

В этом году биржа показывает стремительный рост. В 1-м квартале 2021 года Coinbase сообщила об общей выручке в $1,8 млрд. При объеме торгов $335 млрд чистая прибыль за квартал составила от $730 до $800 млн.

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