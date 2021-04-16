Рабочие на чешском заводе Гупты угрожают забастовкой

Рабочие на чешском заводе Гупты угрожают забастовкой

Как сообщает агентство Platts, главный профсоюз Liberty Ostrava, крупнейшего производителя стали в Чешской Республике, пригрозил забастовкой 13 апреля на фоне опасений по поводу будущего завода, принадлежащего британской Liberty Steel Group.

Liberty Steel Group столкнулась с нехваткой финансирования после краха в прошлом месяце ее крупного финансиста Greensill Capital.
Все профсоюзы Liberty Steel Ostrava объявили забастовочные предупреждения из-за "растущей обеспокоенности" ситуацией, с которой сталкивается Liberty Steel Group и ее материнская компания, международная группа GFG Alliance, профсоюз OS KOVO Liberty Czech Republic, крупнейший профсоюз предприятия, объявлено на своих веб-страницах 13 апреля.

Годовая производственная мощность Liberty Steel Ostrava составляет 3,6 млн тонн, в ней работает около 6000 человек.

Представитель GFG Alliance сказал в заявлении по электронной почте, что GFG "глубоко разочарована реакцией профсоюзов на текущую ситуацию в LIBERTY Ostrava, которая может только усугубить неопределенность после краха Greensill. Мы готовы сотрудничать с профсоюзами. чтобы уменьшить их озабоченность по поводу поднятого вопроса".

Беспокойство профсоюзов сосредоточено, в частности, на предложениях в международных средствах массовой информации о том, что руководство Liberty попытается предоставить квоты на выбросы углерода, накопленные на остравском металлургическом заводе, румынскому металлургическому комбинату Galati, также входящему в Liberty Group, у которого, как сообщается, нет разрешений на продолжение работы .

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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