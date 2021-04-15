Лакшми Миттал пообещал инвестировать миллиард долларов в завод в Кривом Роге

Два года назад против "АрселорМиттал" открыли дело по статье "экоцид".

Индийский миллиардер Лакшми Миттал пообещал инвестировать миллиард долларов в металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 апреля.

Фото: president.gov.ua

Соответствующий меморандум был подписан в тот же день между министром экономики Игорем Петрашко и гендиректором "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобарди.

Фото: ukraine.arcelormittal.com

Компания пообещала внедрить на предприятии современные и экологичные технологии производства.

"Мы ожидаем постепенного восстановления инвестиционной активности в стране после кризисного 2020 года, и сотрудничество с крупнейшим мировым производителем стали послужит мощным сигналом инвесторам о том, что время инвестировать в Украину пришло", - прокомментировал подписание меморандума Петрашко.

"АрселорМиттал Кривой Рог" ежегодно производит около 6 миллионов тонн стали, более 80% своей продукции экспортирует. На предприятии работают более 29 тысяч украинцев.

По данным компании, "АрселорМиттал" за 15 лет работы в Украине вложила более 5 миллиардов долларов в развитие производства.

Напомним, что в 2019 году Служба безопасности Украины возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Кривой Рог - родной город президента Украины Владимира Зеленского.

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