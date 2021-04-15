Лакшми Миттал пообещал инвестировать миллиард долларов в завод в Кривом Роге
Два года назад против "АрселорМиттал" открыли дело по статье "экоцид".
Индийский миллиардер Лакшми Миттал пообещал инвестировать миллиард долларов в металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог".
Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 апреля.
Соответствующий меморандум был подписан в тот же день между министром экономики Игорем Петрашко и гендиректором "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобарди.
Компания пообещала внедрить на предприятии современные и экологичные технологии производства.
"Мы ожидаем постепенного восстановления инвестиционной активности в стране после кризисного 2020 года, и сотрудничество с крупнейшим мировым производителем стали послужит мощным сигналом инвесторам о том, что время инвестировать в Украину пришло", - прокомментировал подписание меморандума Петрашко.
"АрселорМиттал Кривой Рог" ежегодно производит около 6 миллионов тонн стали, более 80% своей продукции экспортирует. На предприятии работают более 29 тысяч украинцев.
По данным компании, "АрселорМиттал" за 15 лет работы в Украине вложила более 5 миллиардов долларов в развитие производства.
Напомним, что в 2019 году Служба безопасности Украины возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".
Кривой Рог - родной город президента Украины Владимира Зеленского.