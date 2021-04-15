Украина нарастила импорт бензинов на 20%

В январе-марте 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 13% (на 61,6 тыс. т), до 521 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (459,5 тыс. т), сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.



Внутреннее производство за отчетный период увеличилось на 7,4% (на 17,8 тыс. т), до 258,4 тыс. т, по сравнению с I кварталом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск бензинов на 10%, до 223,4 тыс. т. На Шебелинский завод пришлось 35 тыс. т, что на 6,7% меньше показателя января-марта прошлого года.



Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе-марте 2020 г.



Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в I квартале 2021 г. вырос на 20% (на 43,8 тыс. т), до 262,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (218,9 тыс. т).



Импортные поставки из Беларуси выросли на 50%, до 226,2 тыс. т. В "А-95" объясняют такой скачек низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.



Отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 45% (29,9 тыс. т), до 36,3 тыс. т. Основная причина — значительное уменьшение закупок брендом ОККО.



