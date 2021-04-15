В Украине впервые забрали лицензию у действующего оператора газовых сетей

"Донецкоблгаз" наказали за отключения котельных.

В Украине впервые забрали лицензию у действующего оператора газовых сетей
Фото: telegraf.com.ua

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в среду, 14 апреля, аннулировала лицензию по распределению газа ПАО "Донецкоблгаз" с 1 августа 2021 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение связано с отключением котельных во время отопительного сезона в начале 2021 года и огромными долгами "Донецкоблгаза" перед оператором газотранспортной сети.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, впервые в истории Украины лицензии лишен действующий оператор газовых или электрических сетей.

Компания дважды в течение 2020 года не выполнила условия договора по транспортировке природного газа, заключенного с ООО "Оператор ГТС Украины", в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяцы: в октябре, ноябре и декабре 2020 года. Это привело к тому, что задолженность "Донецкоблгаза" по состоянию на 16 марта по урегулированию ежесуточных небалансов за эти месяцы составила 353,9 млн грн, или 87,12% от общей их стоимости.

"Действия "Донецкоблгаза" - это не просто повторное нарушение лицензионных условий, это диверсия против потребителей, против страны. Ведь в прошлом месяце предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго, несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК «Нафтогаз Украины» о недопустимости таких отключений. Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго", - сказал глава НКРЕКУ Валерий Тарасюк во время рассмотрения этого вопроса на заседании комиссии 14 апреля.

Кто заменит "Донецкоблгаз", пока неизвестно.

"Подавляющее количество сетей предприятия - это государственная собственность. Поэтому мы обращаемся к Минэнерго, Фонду госимущества, Нафтогазу как владельцу 38 процентов акций «Донецкоблгаза» с тем, чтобы они определились, какому предприятию будут переданы эти сети", - сказал Тарасюк.

Владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании, вероятно, подконтрольные Сергею Курченко.

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