Продажи NFT превысили $2 миллиарда. Это в 20 раз больше чем в конце 2020 года

Продажи невзаимозаменяемых токенов в первом квартале 2021 года превысили $2 млрд и выросли в 20 раз, если сравнивать с предыдущим кварталом. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на NonFungible.com.

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Что происходит на рынке NFT

По данным компании, которая отслеживает сделки и рынки, где обращаются NFT, в четвертом квартале было заключено сделок с невзаимозаменяемыми токенами на сумму $93 млн. Сейчас в основном доминируют сегменты искусства и коллекционирования.

Вместе с тем в данные компании за первый квартал не вошли продажи лучших видео Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), которые в NFT продаются на платформе Flow. По данным NonFungible.com, в первом квартале выручка от их продаж составила $472 млн. В отчете также не учитывались $69 млн за NFT цифрового художника Beeple, который в партнерстве с Nifty Gateway в марте продал свою работу на аукционе Сhristie\'s.

В отчете отмечается, что средние цены на NFT слишком снизились после пика в феврале, однако их продажи показывают рост спроса на приобретение токенов.

В первом квартале на рынке NFT было представлено почти 150 тыс. активных кошельков. Это более чем 1,5 раза больше, чем год назад. В основном доминируют сегменты искусства и коллекционирования и такие проекты, как CryptoPunks и SuperRare.

«Даже с учетом падения цен с февральских максимумов средняя цена NFT значительно возросла по сравнению с прошлого года», — говорится в сообщении. Например, произведение искусства на SuperRare продавался в среднем за $1231 в четвертом квартале и за $6585 в первом квартале на вторичном рынке.

Контекст

NonFungible.com сообщил, что в первом квартале количество покупателей NFT вдвое превысило количество продавцов — 73 тыс. против 33 тыс. Дисбаланс между продавцами и покупателями, по оценке компании, является «сигналом массового интереса к новичкам, а также желание нынешних владельцев сохранить свои активы, что создает феномен дефицита на рынке «.