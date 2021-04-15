ГБР обнаружило "скрутку" на 1,6 млрд гривен

Государственное бюро расследований выявило "скрутку" товаров на 1,6 млрд гривен, в результате которой государство получило ущерб на сумму более 270 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ГБР.

"Скрутки" нашли путем выборочного анализа отдельных фирм-импортеров.

"Установлено, что субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Применялась схема пересортицы: когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался - по другой. При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства - НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся т.н. «скрутками»", - говорится в сообщении.

Проверка касалась только первого квартала 2021 года, поэтому на самом деле масштабы "скруток" могут быть большими.

"Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, которые концентрировали финансовые потоки и по наработанным схемам выходили из-под налоговой нагрузки. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях", - заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Государственная налоговая служба остановила регистрацию накладных компаний, задействованных в этой схеме.

Напомним, что "скрутка" заключается в избежании от уплаты 20% НДС с помощью так называемых конвертаторов, которые берут за свои услуги меньший процент, например, только 8%.