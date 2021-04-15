Кабмин одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования

Кабинет министров одобрил проект закона о приобретении АО «Государственный сберегательный банк Украины» статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Кабмин одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования
Фото: ukrinform.uа

Кабинет министров одобрил проект закона о приобретении АО «Государственный сберегательный банк Украины» статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Что это значит

Теперь законопроект должен быть одобрен Верховной Радой. Ощадбанк приобретает статус участника ФГВФЛ со дня вступления в силу закона, то есть на следующий день после опубликования с подписью президента, пишет Finclub.

В случае банкротства госбанка депозиты физлиц будут возмещаться в сумме до 200 тыс. грн, как и другим вкладчикам банков-участников Фонда.

Однако вкладчики Ощадбанка получат переходный период, чтобы решить, сколько средств оставить в банке.

В течение 6 месяцев с момента вступления Ощада в ФГВФЛ на вклады свыше 200 тыс. грн еще будет действовать госгарантия, а также на другие вклады, которые не возмещает Фонд, например до 10 грн, или средства топ-менеджмента банка.

Участие Ощадбанка в ФГВФЛ является условием вхождения ЕБРР в капитал госбанка. Но этот момент постоянно откладывался из-за отсутствия в Ощадбанке средств на уплату всех сборов в Фонд. Законопроект регулирует этот момент и предоставляет льготы.

«АО «Ощадбанк"в течение 90 календарных дней с даты получения статуса участника Фонда платит в Фонд начальный сбор в размере 1% своего регулятивного капитала, определенного по состоянию на дату приобретения статуса участника Фонда», — говорится в законопроекте.

Регулятивный капитал Ощадбанка на 1 марта составил 16,042 млрд грн, так что 1-процентный сбор составит ориентировочно 160,420 млн грн.

Отметим, что для новых банков существует правило, что начальный сбор составлет 1% уставного капитала. Для Ощада этот размер составил бы 495 млн грн (уставный капитал — 49,473 млрд грн), но закон определил базой расчета регулятивный капитал.

«В течение трех лет со дня приобретения АО „Ощадбанк“ статуса участника Фонда он платит регулярный сбор только из расчета базовой годовой ставки сбора. Расчет размера регулярных сборов в Фонд в формате дифференцированных сборов не применяется к Ощадбанку», — говорится в законопроекте.

Предыстория

В прошлом году планировалось, что Ошадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021, однако этого не произошло.

Сейчас Ощад имеет 100% гарантию государства по всем вкладам физлиц. После присоединения к ФГВФЛ гарантия будет ограничена до 200 тыс. грн (ее планируют повысить до 400 тыс. грн).

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. В 2020 году Украина и ЕБРР заключили сделок на 643,5 млн евро в различных секторах экономики.

С начала деятельности ЕБРР предоставил Украине 14,5 млрд евро в рамках 489 проектов.

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