Итальянский филиал JSW Steel купил GSI Lucchini за 1 млн евро

Итальянский филиал JSW Steel купил GSI Lucchini за 1 млн евро

Итальянское дочернее предприятие JSW Steel завершило приобретение оставшихся 30,73% акций GSI Lucchini SpA в Италии за один миллион евро.

"В соответствии с выполнением условий, упомянутых в соглашении о покупке акций, наша дочерняя компания JSW Steel Italy Srl 13 апреля завершила приобретение 30,73% акционерного капитала GSI", - сообщила индийская металлургическая компания в нормативных документах на фондовой бирже.

Соглашение о приобретении оставшейся доли GSI было подписано в декабре прошлого года. GSI - производитель кованых стальных шаров, используемых в мельницах, преимущественно в горнодобывающей промышленности. Бренд широко известен в Европе и Африке и входит в число ведущих поставщиков африканских шахт.

МинПром по материалам Steelland

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