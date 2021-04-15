НБУ раскритиковал принятый Радой закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов

Национальный банк раскритиковал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов, принятый Верховной Радой 13 апреля. По мнению регулятора, он не сбалансирован и создает чрезмерные преференции для заемщиков. Следствием закона может стать стагнация рынка ипотеки.

"Принятый законопроект №4475 предусматривает принудительную реструктуризацию валютных ипотечных кредитов на несбалансированных нерыночных условиях. Очередное продление моратория не стимулирует заемщиков к диалогу с кредиторами. Кроме того, принудительной реструктуризация де-факто является только для банков, что очевидно нарушает баланс интересов кредиторов и заемщиков. Это является тревожным сигналом об отношении государства к защите прав кредиторов и, соответственно, будет иметь негативное влияние на активность банков на рынке ипотеки", - говорится в заявлении НБУ.

По данным Нацбанка, на конец февраля 2021 года портфель валютной ипотеки на балансах банков составил почти 15 млрд грн, свыше 90% - в долларах США . Всего таких кредитов 9000, из них 95% - не обслуживаются.

Регулятор считает, что те заемщики, которые не могут платить валютную ипотеку, могут воспользоваться механизмом банкротства физического лица. Он рассчитывает сумму нового долга, исходя из текущей рыночной стоимости жилья.

Напомним, что с 2014 года в Украине действует мораторий на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам. Его вводили из-за резкого обесценивания гривны. Большинство кредитов брали, когда доллар еще стоил 5,05 грн. С тех пор гривна дважды сильно девальвировала, и остаток долга заемщиков фактически подорожал вдвое.

13 апреля 2021 года Верховная Рада проголосовала за закон, который обязывает банки реструктурировать валютный ипотечный кредит по первому требованию заемщика.

Обязательной реструктуризации подлежат кредиты, по которым не было просрочки на 1 января 2014 года (то есть по которым заемщики платили при курсе 8 грн за доллар), при условии, что площадь жилья не превышает 140 кв. м для квартир и 250 кв. м для домов.

Текущая неуплаченная сумма валютных кредитов заемщиков будет конвертирована в гривневые по среднему курсу между датой получения кредита (условные 5,05 грн за доллар) и курсу на день реструктуризации (условные 28 грн за доллар), то есть примерно по 16,5 грн за доллар.