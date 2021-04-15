Власти Японии ожидают падения стальной выплавки во II квартале

Власти Японии ожидают падения стальной выплавки во II квартале

Согласно прогнозу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в течение апреля-июня 2021 года производство нерафинированной стали в стране в стране будет восстанавливаться (примерно на 28% в годовом сопоставлении), но в квартальном соотношении может сократиться на 1,8% до 23,24 млн. тонн, сообщает Argus Media.

Результат января-марта 2021 года – порядка 24 млн. тонн. Улучшение показателей объясняется восстановлением спроса со стороны производственного сектора, в особенности, машино- и автомобилестроения. Со стороны строительной отрасли во втором квартале продолжится снижение спроса.

По данным министерства, по итогам 2020/21 финансового года (апрель 2020 – март 2021) металлургические предприятия Японии выплавили 82,8 млн. тонн стали. Сокращение объёмов в годовом сопоставлении – 16%.


МинПром по материалам МеталлСервис

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