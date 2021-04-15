Курс биткоина приблизился к $65 тысячам

Утром 14 апреля курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум на отметке в $64,8 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 6%. Об этом пишет РБК.

Фото: thepage.ua

Согласно данным CoinGecko, ее рыночная капитализация достигла $1,2 трлн при дневных объемах торгов в $76 млрд.

По состоянию на 11.55 по Киеву , согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость биткоина составляет $64.

Причины скачка

13 апреля курс биткоина на криптобирже Binance впервые в истории превысил $62 тыс. Криптовалюта продолжает дорожать на фоне приближения листинга акций Coinbase на Nasdaq.

14 апреля компания станет первой в истории публичной криптобиржей.