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2021-04-15
Курс биткоина приблизился к $65 тысячам
Утром 14 апреля курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум на отметке в $64,8 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 6%. Об этом пишет РБК.
Фото: thepage.ua
Согласно данным CoinGecko, ее рыночная капитализация достигла $1,2 трлн при дневных объемах торгов в $76 млрд.
По состоянию на 11.55 по Киеву, согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость биткоина составляет $64.
Причины скачка
13 апреля курс биткоина на криптобирже Binance впервые в истории превысил $62 тыс. Криптовалюта продолжает дорожать на фоне приближения листинга акций Coinbase на Nasdaq.
14 апреля компания станет первой в истории публичной криптобиржей.