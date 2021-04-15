Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №?5308, который предлагает выпуск ценных бумаг на 20 млрд грн. Цель — реализация президентской программы «Доступная ипотека». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: jackhouse.com.ua

Законопроект в первом чтении поддержали 263 народных депутата.

Что это означает

«Законопроект предусматривает, что Минфин должен осуществить выпуск ОВГЗ… с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии Укрфинжилья для обеспечения граждан жильем и урегулирования вопросов финансово-хозяйственной деятельности общества в связи с присоединением к Государственному ипотечному учреждению», — сказала с трибуны парламента один из авторов законопроекта, член бюджетного комитета Рады Леся Забуранная.

В настоящее время деятельность Государственного ипотечного учреждения является убыточной.

По словам депутата, принятие данного законопроекта позволит продолжить реализацию существующих государственных программ и позволит в краткосрочном периоде предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов. Это позволит приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи в финансовый лизинг.

Как будет работать новая программа доступного жилья