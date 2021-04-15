Самые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг Forbes

Американский Forbes опубликовал двадцатый ежегодный рейтинг самых успешных венчурных инвесторов мира - Midas.

Самые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг Forbes
Альфред Лин/Фото: forbes.com

Американский Forbes опубликовал двадцатый ежегодный рейтинг самых успешных венчурных инвесторов мира — Midas. На первом месте оказался партнер фонда Sequoia, который инвестировал в сервисы Airbnb и DoorDash.

Топ-5 самых успешных

Согласно рейтингу, на первом месте партнер Sequoia и бывший исполнительный директор Zappos Альфред Лин. Он поднялся на 31 позицию благодаря инвестициям в сервис аренды Airbnb и сервис доставки еды DoorDash.

Второе место занял Нил Шэнь — управляющий партнер Sequoia China. Попасть в список ему помогли инвестиции в ByteDance — владельца социальной сети TikTok.

На третьей позиции оказался управляющий партнер GGV Capital Ханс Тунг. Он сделал инвестицию в приложение для шоппинга Wish.

Четвертую строчку занял партнер-основатель фонда 5Y Capital Ричард Лю, который попал в первую десятку рейтинга второй год подряд. Значимым соглашением для него стала инвестиция в Xiaomi.

На пятом месте — управляющий партнер фирмы венчурного капитала Sutter Hill Ventures Майк Спайзер. В список он попал благодаря инвестиции в облачный сервис Snowflake.

Кто попал в рейтинг

Всего в рейтинге самых успешных венчурных инвесторов мира 100 человек. В этом году в списке 23 новичка и 10 человек, вернулись в список.

Также в рейтинг попало 12 женщин, тогда как в прошлом году их было 11.

Что такое венчурные инвестиции

Под венчурными инвестициями имеется в виду вложение денег в инновационные молодые проекты, так называемые стартапы. Как правило, это компании на очень ранних стадиях развития. То есть, когда есть команда, идея, даже первый продукт, но он еще не вышел на рынок. Риск для инвестора заключается в том, что эти компании могут никогда не вырасти и вложенные деньги будут потеряны.

Венчурные инвестиции не предусматривают постоянного дохода для инвестора. Венчур — это, в первую очередь, заработок на росте капитализации компании, тогда когда происходит продажа бизнеса или его выход на публичное размещение акций.

Напомним

С начала 2021 года глобальные венчурные инвестиции достигли $125 млрд. Это на 50% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 94% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
В Украине продадут государственные хлебокомбинатыВ Украине продадут государственные хлебокомбинаты
Блок рекламы


Похожие новости
В Канаде возобновит работу один из крупнейших урановых рудников мираВ Канаде возобновит работу один из крупнейших урановых рудников мира
Fitch Ratings изменил рейтинг Метинвеста на стабильныйFitch Ratings изменил рейтинг Метинвеста на стабильный
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Американский Forbes продал свою обложку за $333 тысяч в виде NFT-токенаАмериканский Forbes продал свою обложку за $333 тысяч в виде NFT-токена
Порошенко и Новинский попали в список Forbes, а Ахметов поднялся в нем на 550 строкПорошенко и Новинский попали в список Forbes, а Ахметов поднялся в нем на 550 строк
Инвесторы потеряли веру в британские компании и вывели 1,38 млрд долл.Инвесторы потеряли веру в британские компании и вывели 1,38 млрд долл.
Крупнейшая биржа арабского мира начала готовиться к IPOКрупнейшая биржа арабского мира начала готовиться к IPO
Крупные инвесторы в Украину получат крупные льготыКрупные инвесторы в Украину получат крупные льготы
Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяниковApple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников
Нью-Йорк снова лидирует как международный финансовый центр — рейтинг Z/Yen GroupНью-Йорк снова лидирует как международный финансовый центр — рейтинг Z/Yen Group
Последние новости
Подгружаем последние новости