Самые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг Forbes

Американский Forbes опубликовал двадцатый ежегодный рейтинг самых успешных венчурных инвесторов мира - Midas.

Альфред Лин/Фото: forbes.com

Американский Forbes опубликовал двадцатый ежегодный рейтинг самых успешных венчурных инвесторов мира — Midas. На первом месте оказался партнер фонда Sequoia, который инвестировал в сервисы Airbnb и DoorDash.

Согласно рейтингу, на первом месте партнер Sequoia и бывший исполнительный директор Zappos Альфред Лин. Он поднялся на 31 позицию благодаря инвестициям в сервис аренды Airbnb и сервис доставки еды DoorDash.

Второе место занял Нил Шэнь — управляющий партнер Sequoia China. Попасть в список ему помогли инвестиции в ByteDance — владельца социальной сети TikTok.

На третьей позиции оказался управляющий партнер GGV Capital Ханс Тунг. Он сделал инвестицию в приложение для шоппинга Wish.

Четвертую строчку занял партнер-основатель фонда 5Y Capital Ричард Лю, который попал в первую десятку рейтинга второй год подряд. Значимым соглашением для него стала инвестиция в Xiaomi.

На пятом месте — управляющий партнер фирмы венчурного капитала Sutter Hill Ventures Майк Спайзер. В список он попал благодаря инвестиции в облачный сервис Snowflake.

Кто попал в рейтинг

Всего в рейтинге самых успешных венчурных инвесторов мира 100 человек. В этом году в списке 23 новичка и 10 человек, вернулись в список.

Также в рейтинг попало 12 женщин, тогда как в прошлом году их было 11.

Что такое венчурные инвестиции

Под венчурными инвестициями имеется в виду вложение денег в инновационные молодые проекты, так называемые стартапы. Как правило, это компании на очень ранних стадиях развития. То есть, когда есть команда, идея, даже первый продукт, но он еще не вышел на рынок. Риск для инвестора заключается в том, что эти компании могут никогда не вырасти и вложенные деньги будут потеряны.

Венчурные инвестиции не предусматривают постоянного дохода для инвестора. Венчур — это, в первую очередь, заработок на росте капитализации компании, тогда когда происходит продажа бизнеса или его выход на публичное размещение акций.

Напомним

С начала 2021 года глобальные венчурные инвестиции достигли $125 млрд. Это на 50% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 94% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.