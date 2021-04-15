Дело Суркисов на $ 350 млн передали в Большую Палату Верховного суда

В отводе судьи ПриватБанку отказали.

Дело Суркисов на $ 350 млн передали в Большую Палату Верховного суда
Фото: Макс Требухов

Дело, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать более 350 млн долларов с государственного ПриватБанка, передали в Большую Палату Верховного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Отмечается, что 14 апреля 2021 года коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе ВС частично удовлетворила ходатайство ПриватБанка, КМУ и Минфина и передала дело на рассмотрение Большой Палате ВС "в связи с существованием исключительной правовой проблемы на основании ч. 5 ст. 403 ГПК Украины".

В то же время коллегия судей отказала в удовлетворении заявления представителя истцов об отводе судьи-докладчика Сергея Погребного.

Также отмечается, что в составе коллегии произошла замена: судья Аллу Олейник в связи с болезнью заменена на судью Григория Усика.

Напомним, семья Суркисов обжаловала в суде процедуру bail-in, согласно которой ПриватБанк национализировали в 2016 году. На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в ПриватБанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

2 сентября 2020 года Печерский райсуд принял решение, которым установил порядок принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов к ПриватБанку. В нем говорится об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направленном на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($ 350 млн).

Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который позволяет не осуществлять принудительное исполнение этого постановления. Документом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" статьей 62 прим. 1 - "Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска" с таким текстом: "Запрещается при выполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращения взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста".

9 сентября Верховный Суд приостановил выполнение решения о выплате Суркисам $ 350 млн.

29 октября Киевский апелляционный суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение судьи Печерского райсуда Сергея Вовка о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года относительно обязательства банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

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