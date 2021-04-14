Валютная ипотека. Рада конвертировала валютные кредиты населения в гривну

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте».

Валютная ипотека. Рада конвертировала валютные кредиты населения в гривну
Фото: finclub.net

«За» принятие соответствующего законопроекта №?4475 во втором чтении проголосовали 273 народных депутата.

Что предусматривает закон

Законом предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены.

При этом все денежные обязательства по таким кредитам должны быть конвертированы в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.

Закон продлевает на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взимать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте.

Срок действующего моратория до принятия этих изменений заканчивался 21 апреля.

Предыстория

19 марта 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предлагает реструктуризировать валютные кредиты, взятые под залог жилья.

Документ предлагал конвертацию в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срок погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа. В то же время кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

Нацбанк выступал против нерыночной реструктуризации валютной ипотеки. В НБУ заявили, что реструктуризация кредитов в иностранной валюте должна происходить на рыночных условиях.

В начале октября 2020 года в Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года. Таким образом его продлили до 21 апреля 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
В Украине продадут государственные хлебокомбинатыВ Украине продадут государственные хлебокомбинаты
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине наблюдается сокращение сбережений населения – НБУВ Украине наблюдается сокращение сбережений населения – НБУ
Программу «5-7-9%» расширят на микрокредиты ФОПамПрограмму «5-7-9%» расширят на микрокредиты ФОПам
Рада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистииРада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистии
Рада поддержала закупку "пакетов малыша" через ProzorroРада поддержала закупку "пакетов малыша" через Prozorro
Уровень занятости населения в конце 2020 года составил 55,3% — ГосстатУровень занятости населения в конце 2020 года составил 55,3% — Госстат
Шмыгаль: цена на электроэнергию для населения в апреле останется на уровне 1,68 грн за кВт-чШмыгаль: цена на электроэнергию для населения в апреле останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч
Государство выплатит по 8000 грн пострадавшим от ограничений "красной" зоны ФЛП и работникам предприятийГосударство выплатит по 8000 грн пострадавшим от ограничений "красной" зоны ФЛП и работникам предприятий
Укргазбанк предоставляет зеленые кредиты на проекты устойчивого развитияУкргазбанк предоставляет зеленые кредиты на проекты устойчивого развития
Италия приняла многомиллиардный антикризисный пакет и продлила льготы для населенияИталия приняла многомиллиардный антикризисный пакет и продлила льготы для населения
Криптовалютные мошенники под именем Илона Маска обокрали доверчивого инвестораКриптовалютные мошенники под именем Илона Маска обокрали доверчивого инвестора
Последние новости
Подгружаем последние новости