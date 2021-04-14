Валютная ипотека. Рада конвертировала валютные кредиты населения в гривну

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте».

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«За» принятие соответствующего законопроекта №?4475 во втором чтении проголосовали 273 народных депутата.

Что предусматривает закон

Законом предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены.

При этом все денежные обязательства по таким кредитам должны быть конвертированы в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.

Закон продлевает на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взимать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте.

Срок действующего моратория до принятия этих изменений заканчивался 21 апреля.

Предыстория

19 марта 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предлагает реструктуризировать валютные кредиты, взятые под залог жилья.

Документ предлагал конвертацию в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срок погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа. В то же время кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

Нацбанк выступал против нерыночной реструктуризации валютной ипотеки. В НБУ заявили, что реструктуризация кредитов в иностранной валюте должна происходить на рыночных условиях.

В начале октября 2020 года в Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года. Таким образом его продлили до 21 апреля 2021 года.