АМКУ рекомендовал цементникам не повышать цены

АМКУ рекомендовал цементникам не повышать цены

АМКУ предоставил отечественным производителям цемента обязательные для рассмотрения рекомендации не повышать цены. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Рекомендации предоставили следующим производителям цемента:

- АО "Подольский цемент",
- ЧАО "Кривой Рог Цемент",
- ЧАО "Ивано-Франковскцемент",
- ЧАО "Дикергофф Цемент Украина",
- ЧАО "Николаевцемент",
- ООО "Цемент".

"Комитет в ходе исследования установил, что товарными пределами рынка является рынок цемента, который сегментируется по маркам. В то же время в Украине есть четыре основных его производителя, которые концентрируют рыночную власть: совокупная доля Группы CRH, ЧАО "Кривой Рог Цемент", ЧАО "Ивано-Франковскцемент", ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" превышает 90%. Импортеры являются единственными ценовыми конкурентами этих производителей. Их доля на рынке цемента является незначительной (не превышала 8% по итогам 2019). Доступ к рынку цемента характеризуется наличием барьеров, которые трудно преодолеть, среди которых - внешнеторговые барьеры (антидемпинговые меры на товар - цемент и сырье - цементный клинкер для него)", - говорится в сообщении.

Комитет установил, что после вступления в силу Решение Межведомственной комиссии по международной торговле, которым введено взимание окончательной антидемпинговой пошлины на импорт в Украину, в частности, портландцемента происхождением из РФ, Беларуси и Молдовы (который составлял до 90% от всего импорта), импорт портландцемента с этих стран в 2019 году существенно уменьшился, а в 2020 году - почти полностью прекратился.

В ответ на применение окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину цемента из РоSSии, Беларуси и Молдовы, а также введения в 2019 году эмбарго на цемент из РоSSии, украинские производители повысили цены на свою продукцию, - пояснили в АМКУ.

В Комитете выяснили, что в 2019 году больше всего было продано цемента марок ПЦ ИИ/Б-Ш-400 и ПЦ I-500 Р-Н. Накануне принятия решения о применении окончательных антидемпинговых мер (март-май 2019) украинские производители подняли цену на эти марки цемента.

Отмечается, что в результате этого рентабельность его продажи на внутреннем рынке в 2019 году, по сравнению с 2017 годом существенно возросла.

"Сейчас в Комитете имеется информация, что участники рынка цемента начали получать уведомления о повышении производителями отпускной цены на цемент украинского производства.Учитывая динамику изменений в этот период факторов, влияющих на себестоимость цемента, Комитет не нашел объективных причин для значительного подорожания цемента. АМКУ обращает внимание на похожее и циклическое поведение производителей, которые подняли цены в связи с ожиданием принятия Комиссией антидемпинговых мер в отношении импортеров и информирует, что такие действия могут быть оценены как антиконкурентные согласованные действия на рынке цемента ", - добавили в АМКУ.

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