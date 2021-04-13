Руководитель ГФС рассказал о борьбе с рынком нелегального алкоголя

С 1 февраля по 31 марта из незаконного оборота было изъято 318,7 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 65,5 млн гривень.

Руководитель ГФС рассказал о борьбе с рынком нелегального алкоголя

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник в рамках онлайн-пресс-конференции, состоявшейся 13 апреля, рассказал о результатах операции «Спирт».

Операция против контрафактного спирта и ликероводочных изделий стартовала 1 февраля и закончилась 31 марта. В ходе операции в рамках уголовных и административных дел из незаконного оборота было изъято 318,7 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 65,5 млн гривень, 488 тонн спирта на сумму 94,8 млн гривень, закрыты 3 подпольных спиртзавода и 26 крупных производителей ликеро-водочных изделий.

Кроме того, были изъяты поддельные акцизные марки в количестве 2,5 млн единиц, преимущественно турецкого производства.

Вадим Мельник отметил, что служба противодействует незаконной онлайн-торговле алкоголем. Важным фактором, способным уменьшить количество фальсификата на рынке, он назвал приватизацию спиртзаводов. На данный момент досудебные расследования по фактам изъятия контрафактной продукции продолжаются, соответствующие материалы готовятся к передаче в суд.

Отметим, что в начале апреля в составе ГФС заработал Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Среди его функционала - поддержка диалога с легальным бизнесом для содействия развитию различных отраслей украинской экономики и ее детенизации.

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