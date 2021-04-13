В Кремле допустили отключение РоSSии от Visa и MasterCard из-за санкций

РоSSия создает собственную платежную систему "Мир".

В Кремле допустили отключение РоSSии от Visa и MasterCard из-за санкций
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.

Так по просьбе журналистов Песков прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что РоSSия работает над отказом от использования западных платежных систем. В связи с этим он ответил на вопрос о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями, передает "Интерфакс".

"Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения по РоSSии используются целым рядом государств, имеющих целью незаконные с точки зрения международного права меры сдерживания РоSSии. Эти ограничения проявляются в различных формах, это довольно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал Песков.

По его мнению, лучший способ хеджирования таких рисков - это создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или "форматов сопровождения финансовой деятельности", то есть "систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела" и другие.

"Этот процесс идет. Вы знаете, что постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного оборота, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное. И так же - во всех других областях", - сказал Песков.

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