Биткоин установил новый рекорд стоимости — курс взлетел выше $63 тысяч

Биткоин установил новый рекорд стоимости — курс взлетел выше $63 тысяч

Курс биткона в очередной раз побил свой исторический максимум. Цена первой криптовалюты за сутки выросла на 3,4 %, превысив $63 тысячи. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Последняя волна роста началась 8 апреля. За пять дней стоимость криптовалюты выросла более, чем на $7 тысяч. Как отмечает РБК, цена биткоина растёт на фоне приближения размещения акций криптовалютной биржи Coinbase. Размещение ценных бумаг запланирован на 14 апреля.

Coinbase станет первой в истории публичной криптобиржей. Перед размещением акций компания опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2021 года. Согласно документам, доход площадки за квартал составил $1,8 миллиарда, а прибыль — около $800 миллионов. При этом, за 2020 год платформа заработала всего $322 миллионов.

Заметим, что прежде биткоин уже преодолевал отметку в $60 тыс. в середине марта, но потом довольно значительно опустился — вплоть до $51 тыс. На момент написания данной заметки, как видно на графике выше, биткоин также несколько опустился по сравнению со своим максимумом, достигнутым несколько часов тому назад.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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