В 2020 году через СЭП осуществлялось 91,4% всех платежей и переводов в пределах страны

Самая большая сумма платежей и переводов в пределах Украины в 2020 году традиционно осуществлялась в Системе электронных платежей (СЭП) Нацбанка — 44,8 трлн грн, или 91,4% всех платежей и переводов в пределах Украины. Об этом сообщается в Ежегодном отчете по оверсайту рынка, обнародованном на сайте регулятора.

Фото: finclub.net

Ключевые цифры по СЭП

В 2020 году СЭП было обработано 385,3 млн начальных платежей на сумму 44,8 трлн грн, что на 0,4% больше по количеству и 38,1% по сумме, чем в предыдущем году.

Всего в СЭП в 2020 году ежесуточно в среднем обрабатывалось 1,5 млн платежей на сумму 178,6 млрд грн.

Общее количество платежей, осуществленных в Украине по прямым корсчетам банков и корсчетам банков в НБУ, 2020 год

Сумма платежей, которые были обработаны в СЭП в 2020 году, более чем в 10,7 раза превышает ВВП Украины (в 2019 году этот показатель составлял 8,8 раза). Это свидетельствует о важности роли СЭП в экономике страны.

Общий объем платежей, обработанных в СЭП в 2016—2020 годах

Соотношение дневного объема операций в СЭП к ВВП составило 4,3% (в 2019 году — 3,5%). Количество дней, за которые в СЭП были обработаны платежи на сумму, эквивалентную ВВП , составляла 34 дня (в 2019 году — 41 день).

Коэффициент оборота средств в системе, который показывает, сколько раз одна и та же гривна используется участниками платежной системы в течение определенного промежутка времени, в СЭП в 2020 году составил 2,18, что на 41,3% больше, чем в 2019 году. Самое большое значение коэффициента наблюдалось в январе (коэффициент 2,88), октябре (коэффициент 2,59) и декабре (коэффициент 2,54). Низкое значение коэффициента оборота средств — в июле — сентябре 2020 года (от 1,45 до 1,78).

Динамика изменения коэффициента оборота средств в СЭП в 2020 году

В прошлом году наибольшее количество платежей в СЭП обрабатывались от 5 до 20 минут (82,30% от всех платежей). В то же время 50,63% от всех платежей по сумме обрабатывались до 1 минуты.

В пятерку крупнейших участников СЭП (по сумме платежей) в 2020 году вошли:

Национальный банк Украины (25,9% от суммы платежей); Государственная казначейская служба Украины (7,4%); Приватбанк (7,1%); Ощадбанк (6,0%); Райффайзен Банк Аваль (5,5% от суммы платежей).

Общая доля операций, осуществленных системно важными банками в СЭП в 2020 году, составила 80% от количества и 44,4% от суммы платежей.

Распределение операций в СЭП между системно важными банками в 2020 году

Контекст

СЭП — государственная платежная система класса RTGS, обеспечивающая проведение межбанковского перевода в национальной валюте через счета, открытые в Национальном банке. Национальный банк является платежной организацией и расчетным банком этой системы.

В 2020 году через СЭП осуществлялось 96% межбанковских платежей в Украине.

Участниками СЭП являются 74 банка Украины, Государственная казначейская служба Украины и Национальный банк. СЭП обеспечивает осуществление расчетов в пределах Украины между банками как по поручениям клиентов банков, так и по обязательствам банков и других участников системы.

В начале 2021 года Национальный банк начал осуществление мониторинга СЭП согласно документу «Система показателей для системно важных платежных систем», утвержденному в 2020 году. Согласно этому документу и по примеру ведущих центробанков мира НБУ осуществляет анализ деятельности СЭП по количественным и качественным показателям, в частности по эффективности и результативности СЭП, индикаторов рисков платежной системы и других.