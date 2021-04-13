Liberty Steel пропустила сроки подачи налоговой отчетности

Liberty Steel пропустила сроки подачи налоговой отчетности

Liberty Steel пропустила сроки подачи налоговой отчетности для некоторых из своих крупнейших британских предприятий, говорится в сообщении The Guardian.

Санджив Гупта указан как директор 15 компаний, отчетность которых просрочены в Регистрационной палате, включая те, которые управляют заводами Liberty Steel в Ротерхэме и Стоксбридже в Южном Йоркшире.

Другие предприятия с просроченными счетами включают предприятия в Ньюпорте и Тредегаре в Южном Уэльсе, Далцелле в Шотландии и Ковентри в Уэст-Мидлендсе, а также шотландский алюминиевый завод Гупты.

Неподача годового отчета является уголовным преступлением, хотя максимальный финансовый штраф за несвоевременную подачу составляет всего 1500 фунтов стерлингов для частной компании. Обычно это считается красным флагом для других компаний, проводящих комплексную проверку.

C.Гупта срочно ищет финансирование для поддержки разрозненного коллектива компаний, объединенных под знаменем GFG Alliance, включая Liberty Steel, алюминиевую компанию и энергетическую компанию. В альянсе работает около 35 000 сотрудников по всему миру, из которых 3 500 находятся в Великобритании.

МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
В Запорожье хотят построить мощный алюминиевый заводВ Запорожье хотят построить мощный алюминиевый завод
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
Блок рекламы


Похожие новости
ФОПы уже не могут скрыть от налоговой ничего: банки сообщают даже об их личных счетахФОПы уже не могут скрыть от налоговой ничего: банки сообщают даже об их личных счетах
Liberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе RotherhamLiberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе Rotherham
Индийская Jindal Steel продает свои ЭС из-за долговИндийская Jindal Steel продает свои ЭС из-за долгов
JSW Steel купила линию по производству толстого листа для труб большого диаметраJSW Steel купила линию по производству толстого листа для труб большого диаметра
Qatar Steel решила вернуть в строй один из двух остановленных прокатных становQatar Steel решила вернуть в строй один из двух остановленных прокатных станов
Крупнейший завод Японии Nippon Steel начал разработку гигантской электродуговой печиКрупнейший завод Японии Nippon Steel начал разработку гигантской электродуговой печи
Рада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистииРада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистии
Индийская JSW Steel купила еще одну обанкротившуюся меткомпаниюИндийская JSW Steel купила еще одну обанкротившуюся меткомпанию
Власти Великобритании отказали в помощи Liberty SteelВласти Великобритании отказали в помощи Liberty Steel
Rolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива ГуптыRolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива Гупты
Последние новости
Подгружаем последние новости