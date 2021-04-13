Энергоатом рассчитывает на 1 млрд грн прибыли

Энергоатом рассчитывает на 1 млрд грн прибыли

В январе-марте 2021 года национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" ожидает получить 1 млрд гривен чистой прибыли.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин, передают Українські Новини.

"По итогам 1-го квартала 2021 года "Энгергоатом" ожидает получить около 2,4 млрд гривен валовой прибыли и более 1 млрд гривен чистой прибыли", - сказал он.

П.Котин подчеркнул, что в 1-м квартале 2020 года "Энергоатом" получил 1,5 млрд гривен чистого убытка.

При это общая сумма поступлений "Энергоатома" в 1-м квартале 2021 года ожидается на уровне 16,7 млрд гривен, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в январе-марте "Энергоатом" перечислит в госбюджет около 1,3 млрд гривен в виде дивидендов и налога на прибыль.

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