Советник Зеленского предупредил о необходимости секвестра без денег МВФ

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что без денег Международного валютного фонда потребуется секвестр бюджета.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

В сентябре Украину ожидают пиковые выплаты по государственному долгу, и государство должно к этому времени найти эти деньги. Правительство рассчитывает к этому сроку получить транш от МВФ , и по словам Устенко, дедлайн для положительного решения этого вопроса - июль.

"К июлю должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой", - сказал он.

В частности, Верховная Рада должна внести изменения в законодательство для повышения независимости Нацбанка и принять другие законопроекты, необходимые для кредита. "Как только будут приняты законопроекты, касающиеся судов и антикоррупционных вопросов, я бы считал, что все, что было обещано, уже сделано. И мы можем выходить на заседание совета директоров МВФ ", - сказал Устенко.

"Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б. Если законопроекты, необходимые для просмотра программы, не будут проголосованы вовремя, тогда нужно сразу же начинать подготовку к пересмотру бюджета. Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы", - подчеркнул Устенко.

В этом случае также придется занимать деньги на внешних рынках под более высокие проценты. "Без МВФ это будет на 1-2 п.п. выше, как премиальные. И это будет довольно вызывающая политика, когда берется дорогой ресурс", - сказал он.

Пока, считает Устенко, базовый вариант с получением кредита МВФ достаточно вероятен. "Шансы на то, что мы успеем все в срок и получим финансирование МВФ , достаточно высоки. Точно выше, чем 50%", - сказал он.

Напомним, что первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.