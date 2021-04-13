ПФУ направил на пенсионные выплаты 21 миллиард

Пенсионный фонд Украины продолжил финансирование выплат за этот месяц, согласно утвержденному графику, еще на 1,9 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении ПФУ в фейсбуке.

ПФУ направил на пенсионные выплаты 21 миллиард
Фото: epravda.com.ua

Что с выплатами

«На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,9 млрд гривен. Обеспечено финансирование пенсий апреля на общую сумму 21 млрд гривен», — говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

В сообщении говорится, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним

С 1 марта пенсии для восьми миллионов украинцев выросли в среднем на 300 грн. Кабмин также подал законопроект, который четко будет определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта.

В 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию — в целом на 9,3%. Это соответствует росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

  • с 1 июля 2021 года — с 1769 до 1854 грн (на 4,8%);
  • с 1 декабря 2021 года — с 1854 до 1934 грн (на 4,3%).

В 2021 году проведут несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров:

  • с 1 марта — плановая индексация пенсий — примерно на 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 грн (если их пенсия не достигает размера средней зарплаты в Украине, которая учитывается для начисления пенсий);

  • с 1 апреля — перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года;

  • с 1 июля — ежемесячную доплату в размере 400 грн начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

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