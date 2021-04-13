Главные события на фондовых биржах 12 апреля: Рынок США в ожидании данных по инфляции

После роста на прошлой неделе, в понедельник американский рынок торговался без внятной динамики. Индекс S&P500 завершил торги на отметке 4127 пункта, потеряв в течении дня символические 0,02%.

Фото: investory.news

Что происходило на торгах

Среди лидеров роста по итогам дня были акции компании NVIDIA Corporation, выросшие на 5,6% и акции Tesla, прибавившие 3,6%. Из крупнейших компаний, больше всего упали акции Intel — потери составили 4,1%, так же в лидерах падения были акции Google , просевшие на 1,3%.

Рынок в ожидании

Рынок ждет открытия сезона отчетностей компаний на этой неделе. Наиболее важные и индикативные отчеты начнут поступать в среду и четверг, когда свои отчеты предоставят крупнейшие банки США . Но, помимо отчетов, уже сегодня начнут поступать новые важные статистические данные.

Во вторник ожидается публикация данных по инфляции в США за март.

Уровень инфляции сейчас, можно назвать одним из самых больших опасений на рынке. Если инфляция окажется сильно высокой, то это потенциально может подорвать спокойствие на рынке и приведет к сильным продажам. Поэтому, рынок замер в ожидании этих данных.

По мнению экспертов, консенсус-прогноз по базовому уровню инфляции за март в США составляет 0,2% в месячном исчислении. Рост уровня потребительских цен (ИПЦ) в марте ожидается на уровне 0,5%, а в годовом исчислении — 2,5%.

Помимо американского рынка, стоит отметить, что в понедельник резко, сразу на 9,2% выросли акции китайской компании Alibaba. Причиной стало то, что в субботу власти Китая завершили антимонопольное расследование в отношении компании, и наложили штраф в размере $2,7 млрд.

Главный исполнительный директор Alibaba, Даниэль Юн Чжан после этого в своей телефонной конференции заявил, что компания не будет обжаловать это решение в суде и что этот штраф не окажет большого негативного воздействия на компанию.